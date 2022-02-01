Обвиняют инженера: ГБР завершило расследование гибели 3 бойцов на фронте

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении экс-начальника инженерной службы одной из воинских частей Донецкой области. Его халатность привела к гибели 3 военных.

Трагедия с бойцами Вооруженных сил Украины случилась еще в 2021 году. Теперь следователи территориального управления ГБР Краматорска закончили досудебное расследование.

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ГБР завершило расследование гибели 3 военных

Правоохранители считают, что халатность бывшего начальника инженерной службы одной из воинских частей привела к гибели троих военнослужащих ВСУ.

Экс-начальник знал, что на дороге в районе Новолуганского Бахмутского района Донецкой области были заложены противотанковые мины. Однако он не обозначил взрывные устройства предупредительными знаками и не оградил опасный участок.

Более того бывший военнослужащий не проинформировал командование о наличии мин и не принял меры по их обезвреживанию.

Бывшего начальника инженерной службы обвиняют в халатном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения.

Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Трагедия с подрывом украинских бойцов: что известно

Утром 14 февраля 2021 года группа военных, передвигаясь по дороге из одного командного пункта в другой, подорвалась на минах. Трое из них погибли.

Все бойцы служили в 59-й отдельной мотопехотной бригаде. Тогда оборвалась жизнь Александра Войтенко, Вячеслава Алексеенко и Дмитрия Мироненко.

Государственное бюро расследований после трагедии открыло уголовное производство.

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