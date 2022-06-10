Обычный грузинский учитель собрал для Украины 700 тысяч долларов: впечатляющая история

Весь цивилизованный мир активно поддерживает Украину. В частности, люди собирают помощь для нашей страны.

Как грузинский учитель собрал для Украины 700 тысяч долларов

Один из таких случаев произошел в Грузии. Там простой учитель собрал невероятную сумму в помощь Украине.

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Благотворителем стал учитель Ладо Апхазава из гурийской деревни Чибати. В 2019 году он стал финалистом престижной премии Global Teacher Prize, которую также называют учительским Оскаром.

Мужчина продал монету Global Teacher Award и памятное кольцо своей покойной матери, а полученные деньги перечислил на помощь школьникам и учителям Украины. В результате сумма достигла 700 тысяч долларов.

Апхазава начал сбор средств сразу после начала российского вторжения. В одной из социальных сетей он написал , что мама гордилась бы его поступком.

Чтобы помочь украинским школьникам и преподавателям, я решил продать золотое кольцо, оставленное моей мамой, и свою наградную монету. Мама, это порадовало бы. Извини, но у меня ничего больше нет. Слава Украине!

– пишет Апхазава.

В продаже кольца покойной матери и памятной монеты Global Teacher Award было выручено 2,5 тысячи лари (примерно 900 долларов). Эти средства Ладо перечислил в помощь школьникам и учителям Украины.

Владельцем лота стал известный в Грузии адвокат Звиад Кордзадзе. Он приобрел кольцо и монету Global Teacher Award. Как только Абхазава перечислил средства польской организации, занимающейся обеспечением украинских беженцев, новый собственник вернул ценности обратно.

Его примеру последовали учителя из 39 стран мира

Инициатива грузинского учителя превратилась в глобальную кампанию. Его сообщения распространили в 39 странах мира, и коллеги Абхазава решили последовать его примеру.

Они также приступили к сбору средств на помощь Украине. Ладо добавил, что "в последний раз, когда проверяли счет, было собрано 700 тысяч долларов".

Kalush Orchestra продали трофей Евровидение-2022

25 мая группа Kalush Orchestra и Сергей Притула объявили о старте аукциона-розыгрыша победного кубка Евровидения-2022.

Розыгрыш состоялся 28 мая. Хрустальный микрофон должен был добраться до того, кто бы пожертвовал наибольшее количество средств в криптовалюте или традиционной валюте.

Финальная ставка составила 900 тысяч долларов , а обладателем кубка стала украинская криптовалютная биржа WhiteBIT . За эти деньги фонд Притулы сможет купить комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии.

, а обладателем кубка стала украинская криптовалютная биржа WhiteBIT . За эти деньги фонд Притулы сможет купить комплекс беспилотников PD-2 для украинской армии. Кроме того, Kalush Orchestra и Притула разыграли розовую панаму лидера коллектива Олега Псюка. Благодаря розыгрышу люди в общей сумме пожертвовали 11 миллионов гривен.

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