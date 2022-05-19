Обычный рашизм: пришло время остановить Россию
Источник:фейсбук Татьяны Даниленко
Россияне обвиняют в фашизме всех, кто им не нравится. Под этим понятием они понимают "запрет Пушкина", малое, по их мнению, количество русскоязычных школ и попытки других наций выбраться из имперского ярма России.
Российские обвинения в фашизме всегда были убедительными для Запада, где даже слово "националист" - ругательное.
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Рашизм как высшая форма фашизма
Но фашизм – это одномоментная вспышка истории, которая "никогда снова". В отличие от садистской колониальной политики России.
И царская Россия, и большевики, и путинская федерация – всегда самоутверждались за счет геноцида меньших народов.
На фото – депортация крымских татар в мае 1944 года. Как каждая украинская семья несет сквозь поколение травму голодомором и раскулачиванием, так каждая крымскотатарская травмирована сталинской депортацией.
И уничтожение крымских татар, и украинцев Россия объясняет борьбой с фашизмом. Каждый, кто не хочет становиться русским – фашист.
Время настало
К сожалению, человечество наказало фашистов и до сих пор ищет их призрак во всем, а рашистов – нет.
Важно Почему стал возможным новый геноцид украинцев
Это дает возможность российской империи до сих пор уничтожать десятки разных народов. Каждый по-своему жестоко, украв все самое ценное. И каждый по-своему они яростно ненавидят, придумывая обидные названия и ксенофобские мифы.
Пришло время остановить Россию. Каждый из порабощенных и растоптанных народов должен устроить свой суд над империей зла.
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