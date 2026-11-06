Разбивал телефоны топором: прокурор раскрыл подробности обыска у бывшего сотрудника СБУ Сергея Дуки

Бывший высокопоставленный сотрудник СБУ Сергей Дука 6 ноября во время следственных действий оказывал сопротивление детективам НАБУ и уничтожал доказательства. Прокурор заявил, что подозреваемый разбивал телефоны топором, и требует его ареста.

Как сообщил прокурор САП Николай Карась, во время проведения следственных действий вооруженные люди оказывали сопротивление и угрожали сотрудникам антикоррупционного ведомства. Сам подозреваемый в этот момент в спешке рубил свои средства связи, пытаясь лишить следователей доступа к информации.

Что известно о задержании Дуки

Сергея Дуку задержали детективы НАБУ 4 ноября в рамках операции по ликвидации схемы подкупа силовиков за содействие теневому бизнесу и мошенническим колл-центрам.

Во время следственных действий в загородном коттедже ситуация едва не переросла в перестрелку, ведь к дому прибыли вооруженные спецназовцы, а сам фигурант угрожал оружием из окна.

Детективы НАБУ прибыли по месту его проживания и пытались провести обыск. Подозреваемый и его "личная безопасность", как они ее называют, "Альфа" – или это была не "Альфа", но вооруженные люди, дослали патрон в патронник, направили лазерные указатели на сотрудников НАБУ и тем самым помешали исполнению постановления следственного судьи. Это продолжалось в течение двух часов. За это время подозреваемый уничтожал свои телефоны топором, и мы хотели озвучить это в суде в связи с наличием соответствующих рисков,

– сказал Николай Карась.

Сторона обвинения настаивает на избрании для бывшего чиновника меры пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы прокурор предлагает установить залог в размере 100 миллионов гривен.

Во время заседания прокурор объявил об отводе следственному судье, мотивируя это тем, что перевод заседания в закрытый формат приводит к искусственному затягиванию рассмотрения дела. По его словам, 72-часовой срок задержания Сергея Дуки истекает 7 ноября примерно в 13:00.

Основанием для закрытия слушаний стало письмо от СБУ относительно вероятной угрозы теракта в здании суда. В то же время сторона обвинения заявила, что прокурору так и не позволили ознакомиться с этим документом перед принятием решения.