НАБУ и САП обнародовали видеозапись начала обыска у генерала СБУ Сергея Дуки, проведенного 4 ноября в рамках операции "Карфаген-2". Запись опровергает утверждение защиты об отсутствии постановления суда.

Как сообщили в САП, фигуранты расследований часто пытаются строить свою защиту на искажении обстоятельств. Вместе с видеозаписью правоохранители обнародовали протокол допроса с личной подписью должностного лица и письмо спецслужбы, которое адвокат использовал в попытках закрыть судебное заседание.

Каковы подробности?

На обнародованных материалах руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов четко представляется, показывает служебное удостоверение и неоднократно заявляет о наличии судебного решения.

Впоследствии на встречу с правоохранителями вышли двое представителей Дуки, которые также поинтересовались законностью действий следственной группы и получили необходимые разъяснения.

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Эти видеодоказательства прямо опровергают публичную версию фигуранта и его стороны защиты. Ранее адвокат и подозреваемый утверждали, будто сотрудники бюро проводили следственные действия без предъявления документов и не имели при себе постановления суда.

Следствие подчеркивает важность прозрачности в резонансных делах. Очередное судебное заседание по вопросу о мере пресечения в отношении генерала СБУ назначено на 26 ноября в 11:00 в Апелляционной палате ВАКС.

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Ход расследования по делу "Карфаген"

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее Высший антикоррупционный суд арестовал фигуранта дела "Карфаген" Андрея Осипова без права залога. По данным следствия, стоимость легализованного им имущества превышает 42 миллиона гривен, а сам подозреваемый во время большой войны выезжал из страны более 37 раз.

Юрист Роман Вербовский пояснил, что арест Осипова обоснован высокими рисками давления на свидетелей и вероятностью побега. Эксперт также опроверг критику в отношении разглашения сведений о сборе средств на залог для генерала и подчеркнул, что разоблачение коррупции только укрепляет обороноспособность государства.