Обыск у Маруси Зверобой: объяснение от ГБР и адвоката волонтерки

Обыски, которые Государственное бюро расследований проводило в доме волонтерки Маруси Зверобой, уже завершены. Они – законные, поскольку следователи предварительно получили соответствующее разрешение суда.

Во время обыска у волонтерки изъяли три единицы оружия. Следствие должно проверить наличие у Зверобой разрешений на него. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает "РБК-Украина".

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По ее словам, целью следственных действий была проверка фактов и дополнительный анализ материалов, которые будут приобщены к уголовному производству в дальнейшем.

В то же время, ситуацию с обысками уже прокомментировал адвокат волонтера Андрей Писаренко. Он уточнил, что их проводили в помещении бабушки его подзащитной, в селе Калиновка Киевской области. Следственные действия начались в 6:45 утра, рассказал защитник Зверобой изданию the Бабель.

По словам Писаренко, он смог прибыть на место событий только в 8:40 утра. На тот момент в доме были пятеро работников ГБР, двое понятых и один сотрудник СБУ. На улице тем временем дежурили представители спецподразделения СБУ "Альфа".

Что изъяли у Зверобой (по словам ее адвоката):

Три мобильных телефона;

Личный блокнот;

Охотничий карабин АКМ без патронов;

Охотничье ружье 12 калибра без патронов.

Почему в доме Зверобой проводили обыск? Следственные действия, по словам Писаренко, проходили по делу, которое расследуется по трем статьям: "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" (статья 109, часть 3), "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля" (статья 112), "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля" (статья 346).



Защитник волонтерки отмечает: в этом деле Зверобой проходит как свидетель, ей не вручали подозрение.

Ее вызвали в ГБР в качестве свидетеля по этому делу на 2 декабря,

– добавил Писаренко.

Обыски у Зверобой: к какому делу причастна волонтер

26 октября президент Владимир Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом, где у главы государства с ними возник сверхэмоциональный разговор. Происходили эти события накануне старта разведения войск.

В этот же день София Федина на своих страницах в соцсетях опубликовала видео, где она с волонтеркой Марусей Зверобой прокомментировала как визит гаранта, так и его общение с воинами. Женщин возмутило поведение главы государства. Правда, во время своих высказываний они применили ненормативную лексику.

Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя подорвет... Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы,

– обращались к президенту Федина и Зверобой.

После этого делом относительно высказываний Федины заинтересовалась Генпрокуратура.

Скандальная видеотрансляция с участием Федины и Зверобой: видео (Осторожно! Присутствует ненормативная лексика – 18+)