18:27
28 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      20:51, 27 ноября
      Вєсті.UA
      20:11, 27 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ЕЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Обыск у Маруси Зверобой: объяснение от ГБР и адвоката волонтерки

      215 Читати новину українською
      Маруся Зверобой / фото из соцсетей

      Обыски, которые Государственное бюро расследований проводило в доме волонтерки Маруси Зверобой, уже завершены. Они – законные, поскольку следователи предварительно получили соответствующее разрешение суда.

      Во время обыска у волонтерки изъяли три единицы оружия. Следствие должно проверить наличие у Зверобой разрешений на него. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает "РБК-Украина".

      Интересно: Обыск у Маруси Зверобой: биография волонтера

      По ее словам, целью следственных действий была проверка фактов и дополнительный анализ материалов, которые будут приобщены к уголовному производству в дальнейшем.

      В то же время, ситуацию с обысками уже прокомментировал адвокат волонтера Андрей Писаренко. Он уточнил, что их проводили в помещении бабушки его подзащитной, в селе Калиновка Киевской области. Следственные действия начались в 6:45 утра, рассказал защитник Зверобой изданию the Бабель.

      По словам Писаренко, он смог прибыть на место событий только в 8:40 утра. На тот момент в доме были пятеро работников ГБР, двое понятых и один сотрудник СБУ. На улице тем временем дежурили представители спецподразделения СБУ "Альфа".

      Что изъяли у Зверобой (по словам ее адвоката):

      • Три мобильных телефона;
      • Личный блокнот;
      • Охотничий карабин АКМ без патронов;
      • Охотничье ружье 12 калибра без патронов.

      Почему в доме Зверобой проводили обыск? Следственные действия, по словам Писаренко, проходили по делу, которое расследуется по трем статьям: "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти" (статья 109, часть 3), "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля" (статья 112), "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля" (статья 346).

      Защитник волонтерки отмечает: в этом деле Зверобой проходит как свидетель, ей не вручали подозрение.

      Ее вызвали в ГБР в качестве свидетеля по этому делу на 2 декабря,
      – добавил Писаренко.

      Обыски у Зверобой: к какому делу причастна волонтер

      26 октября президент Владимир Зеленский посетил ветеранов-добровольцев в Золотом, где у главы государства с ними возник сверхэмоциональный разговор. Происходили эти события накануне старта разведения войск.

      В этот же день София Федина на своих страницах в соцсетях опубликовала видео, где она с волонтеркой Марусей Зверобой прокомментировала как визит гаранта, так и его общение с воинами. Женщин возмутило поведение главы государства. Правда, во время своих высказываний они применили ненормативную лексику.

      Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя подорвет... Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы,
      – обращались к президенту Федина и Зверобой.

      После этого делом относительно высказываний Федины заинтересовалась Генпрокуратура.

      Скандальная видеотрансляция с участием Федины и Зверобой: видео (Осторожно! Присутствует ненормативная лексика – 18+)

       

      Лучшие флагманские смартфоны первого полугодия 2019 – рейтинг Техно 24
      сегодня
      18843
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики София Федина Государственное бюро расследований Скандал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:08 Пиар ради "лайков"? Все, что стоит знать о деле об угрозах Зеленскому
      Інна Жолобович 65
      сегодня , 17:00 Чорна п'ятниця здорової людини: як підготуватись та не стати жертвою маркетологів
      Блог Соцмережі 318
      27 ноября , 19:51 Бюджетная 3Д модель электрокамина: обзор новинки 2020 года
      85
      сегодня , 16:30 Вихід депутатів зі "Слуги народу": чому це комедія та де тут кримінал
      Антон Голобородько 182
      сегодня , 15:37 Елена Зеркаль подала в отставку: биография дипломата
      Ірина Вихрущ 3672
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук