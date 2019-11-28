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      Обшук у Марусі Звіробій: пояснення від ДБР та адвоката волонтерки

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      Маруся Звіробій / фото із соцмереж

      Обшуки, які Державне бюро розслідувань проводило в домі волонтерки Марусі Звіробій, вже завершені. Вони – законні, оскільки слідчі попередньо отримали відповідний дозвіл суду.

      Під час обшуку у волонтерки вилучили три одиниці зброї. Слідство має перевірити наявність у Звіробій дозволів на неї. Про це під час брифінгу заявила речниця ДБР Анжеліка Іванова, передає "РБК-Україна".

      Цікаво: Обшук у Марусі Звіробій: біографія волонтерки

      За її словами, метою слідчих дій була перевірка фактів та додатковий аналіз матеріалів, які будуть долучені до кримінального провадження у подальшому.

      Водночас, ситуацію з обшуками вже прокоментував адвокат волонтерки Андрій Писаренко. Він уточнив, що їх проводили у помешканні бабусі його підзахисної, у селі Калинівка, що на Київщині. Слідчі дії розпочалися о 6:45 ранку, розповів захисник Звіробій виданню the Бабель.

      За словами Писаренка, він зміг прибути на місце подій лишень о 8:40 ранку. На той момент у домі були п’ятеро працівників ДБР, двоє понятих та один співробітник СБУ. На вулиці тим часом чергували представники спецпідрозділу СБУ "Альфа".

      Що вилучили у Звіробій (за словами її адвоката):

      • три мобільні телефони;
      • особистий блокнот;
      • мисливський карабін АКМ без набоїв;
      • мисливську рушницю 12 калібру без набоїв.

      Чому в домі Звіробій проводили обшук? Слідчі дії, за словами Писаренка, проходили у справі, яку розслідують за трьома статтями: "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади" (стаття 109, частина 3), "Посягання на життя державного чи громадського діяча" ( стаття 112), "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча" (стаття 346).

      Захисник волонтерки наголошує: у цій справі Звіробій проходить як свідок, їй не вручали підозру.

      Її викликали до ДБР як свідка у цій справі на 2 грудня,
      – додав Писаренко.

      Обшуки у Звіробій: до якої справи причетна волонтерка

      26 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому, де у глави держави з ними виникла надемоційна розмова. Відбувалися ці події напередодні старту розведення військ.

      Цього ж дня Софія Федина на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій прокоментувала як візит гаранта, так і його спілкування з воїнами. Жінок обурила поведінка очільника держави. Щоправда, під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику.

      Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли,
      – зверталися до президента Федина та Звіробій.

      Після цього справою щодо висловлювань Федини зацікавилася Генпрокуратура.

      Скандальна відеотрансляція за участю Федини і Звіробій: відео (Обережно! Присутня ненормативна лексика – 18+)

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань Софія Федина Скандал
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