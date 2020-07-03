Национальное антикоррупционное бюро продолжает проводить обыски в Одессе. 3 июля детективы посетили экс-прокурора области Олега Жученко, который фабриковал дела против активиста Сергея Стерненко.

Детективы НАБУ 3 июля пришли с обысками к экс-прокурору области Олегу Жученко, сообщает 048.ua.

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Обыски также продолжаются минимум у 4 сотрудников строительной компании "Будова", в частности у адвоката фирмы.

Жученко фабриковал дела против Стерненко

Активист Сергей Стерненко, которого сейчас подозревают в умышленном убийстве, написал в фейсбуке, что Олег Жученко совместно с главой полиции Одесской области Дмитрием Головиным фабриковали против него уголовные производства.

Он отмазывал заказчиков и исполнителей нападений на меня и на других активистов в Одессе. Благодаря его бездействию были оправданы русские и коллаборационисты, которые принимали участие в антиукраинском мятеже 2 мая 2014 года,

– написал Стерненко.

По словам активиста, именно Жученко обеспечил безнаказанность виновным за пожар в детском лагере "Виктория". Сергей Стерненко утверждает, что Олег Жученко союзник Труханова и Галантерника и член международной мафии.

Надеюсь, найдут все, что интересует. Желаю ему оказаться там, куда он пытался отправить меня,

– добавил Стерненко.

Заметим, что Олег Жученко работал в прокуратуре Одесской области с 2015 года. Его уволили в сентябре 2019 года.

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