Об этом заявила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. Она подчеркнула, что реагировать следует на каждую сирену.

Будет ли массированная атака ночью 26 марта?

Сейчас данные мониторинговых сообществ противоречивы. Нет полного понимания, что удары непременно будут, но есть определенные признаки. Воздушные силы не информировали о возможной атаке.

Но в Ивано-Франковской области уже просят быть готовыми пройти в укрытие при необходимости.

Прошу всех: ни в коем случае не игнорируйте сигналы воздушной тревоги этой ночью! Каждая сирена – это сигнал об угрозе. Берегите себя и своих родных!

– написала Светлана Онищук.

Собственно, ее предупреждение связано с тем, что Прикарпатье оказалось под ударом во время атаки 24 марта. К сожалению, погибли нацгвардеец Владимир Шкрумеляк и его дочь Анелия, которые посещали роддом. Их жена и мама недавно родила мальчика, брата Анели.

Считают, что Россия целилась по админзданию, а попала в роддом. На момент удара несколько женщин рожали в подвале.

