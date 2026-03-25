Про це заявила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Вона наголосила, що реагувати слід на кожну сирену.

Чи буде масована атака вночі 26 березня?

Наразі дані моніторингових спільнот суперечливі. Немає повного розуміння, що удари неодмінно будуть, але є певні ознаки. Повітряні сили не інформували про можливу атаку.

Але в Івано-Франківській області вже просять бути готовими пройти в укриття за потреби.

Прошу всіх: у жодному разі не ігноруйте сигнали повітряної тривоги цієї ночі! Кожна сирена – це сигнал про загрозу. Бережіть себе і своїх рідних!

– написала Світлана Онищук.

Власне, її попередження пов'язане з тим, що Прикарпаття опинилося під ударом під час атаки 24 березня. На жаль, загинули нацгвардієць Володимир Шкрумеляк і його донька Анелія, які відвідували пологовий. Їхня дружина та мама нещодавно народила хлопчика, брата Анелі.

Вважають, що Росія цілила по адмінбудівлі, натомість влучила в пологовий. На момент удару кілька жінок народжували в підвалі.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

