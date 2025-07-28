Фокус на Хмельнитчине и Буковине: генпрокурор рассказал об обысках у нечистых на руку чиновников

Украинские прокуроры продолжают обыски у чиновников, которые злоупотребляют своим служебным положением. Фокус на этот раз был на Хмельницкой и Черновицкой областях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

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Что известно об обысках у чиновников на Буковине и Хмельнитчине?

Руслан Кравченко отметил, что правоохранители вручили 23 подозрения и провели 11 обысков. Украине был нанесен ущерб на 33 миллиона гривен, чиновники не задекларировали имущество на 30 миллионов гривен.

Хмельницкая областная прокуратура сообщила о подозрении 13 лицам. Речь идет об обогащении, злоупотребление служебным положением, недостоверное декларирование. Один из чиновников получил два подозрения – в различных уголовных производствах. Убытки бюджета – 10 миллионов гривен, обнаружено незадекларированное имущество – на 30 миллионов гривен,

– рассказал генпрокурор.

Кравченко также привел отдельные примеры злоупотребления чиновниками служебным положением, которое было разоблачено в Хмельницкой области:

экс-начальник ГУ Госгеокадастра в Хмельницкой области (ныне – заместитель начальника управления градостроительства Волынской ОГА) – незаконно передал 49 гектаров сельхозземель третьим лицам;

исполняющий обязанности председателя Ярмолинецкого поселкового совета – два подозрения в различных производствах по растрате бюджетных средств;

трое депутатов городских советов – скрыли имущество в ежегодных декларациях.

Также Черновицкая областная прокуратура объявила 9 подозрений чиновникам. Среди них были:

заместитель начальника Львовского филиала Центра земельного кадастра – способствовал мошенническому завладению 4 гектаров коммунальной земли;

исполняющий обязанности директора Буковинской опытной станции НААН – злоупотребления при реализации продукции по заниженным ценам;

директор КП Сокирянского горсовета – незаконная добыча полезных ископаемых и растрата бюджетных средств.

Общий ущерб нанесенный государству здесь был на почти 23 миллиона гривен.

"Те, кто посягают на бюджеты общин, городские ресурсы и землю, будут установлены и привлечены к ответственности. Работаем дальше", – резюмировал Кравченко.