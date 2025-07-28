Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генерального прокурора України Руслана Кравченка.

До теми Я обіцяв нікого не покривати, – Кравченко вручив підозри двом прокурорам

Що відомо про обшуки у чиновників на Буковині та Хмельниччині?

Руслан Кравченко зазначив, що правоохоронці вручили 23 підозри та провели 11 обшуків. Україні було завдано збитків на 33 мільйони гривень, чиновники не задекларували майно на 30 мільйонів гривень.

Хмельницька обласна прокуратура повідомила про підозру 13 особам. Йдеться про збагачення, зловживання службовим становищем, недостовірне декларування. Один з посадовців отримав дві підозри – у різних кримінальних провадженнях. Збитки бюджету – 10 мільйонів гривень, виявлене незадеклароване майно – на 30 мільйони гривень,

– розповів генпрокурор.

Кравченко також навів окремі приклади зловживання чиновниками службовим становищем, яке було викрито у Хмельницькій області:

ексначальник ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області (нині – заступник начальника управління містобудування Волинської ОДА) – незаконно передав 49 гектарів сільгоспземель третім особам;

виконувач обов'язків голови Ярмолинецької селищної ради – дві підозри в різних провадженнях щодо розтрати бюджетних коштів;

троє депутатів міських рад – приховали майно у щорічних деклараціях.

Також Чернівецька обласна прокуратура оголосила 9 підозр чиновникам. Серед них були:

заступник начальника Львівської філії Центру земельного кадастру – сприяв шахрайському заволодінню 4 гектари комунальної землі;

виконувач обов'язків директора Буковинської дослідної станції НААН – зловживання при реалізації продукції за заниженими цінами;

директор КП Сокирянської міськради – незаконний видобуток корисних копалин і розтрата бюджетних коштів.

Загальна шкода завдана державі тут була на майже 23 мільйони гривень.

"Ті, хто посягають на бюджети громад, міські ресурси та землю, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності. Працюємо далі", – резюмував Кравченко.