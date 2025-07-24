Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на генерального прокура Руслана Кравченка.

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Що відомо про підозри прокурорам?

За словами Кравченка, підозри отримали один діючий та один колишній прокурори.

Мені, як Генеральному прокурору, неприємно писати про злочини всередині органів прокуратури. Але ще гірше – мовчати або закривати очі. Я обіцяв нікого не покривати,

– зауважив він.

Так, одному з підозрюваних – заступнику керівника однієї з окружних прокуратур Чернігівщини, – інкримінують організацію викрадення особливо важливих документів, підробку офіційних документів, пособництво у фальсифікації доказів.

Генпрокурор пояснив, що він намагався "прикрити" незаконну передачу 8 тисяч гектарів сільськогосподарських земель одній із агрокомпаній.

Організував викрадення великих 14 коробок з документами, які мали вирішальне значення для експертизи. Замість доказів в експертну установу надійшла коробка з газетами. І щоб приховати махінацію підробив супровідні документи,

– розповів Кравченко.

Другий підозрюваний – колишній перший заступник керівника прокуратури Черкащини. Його підозрюють у зловживанні впливом, розголошенні даних досудового розслідування.

Зазначається, що у 2021 році він отримав хабар за втручання в розслідування в інтересах знайомого. Прокурор просив слідчих зареєструвати провадження, провести допити, вилучення і передавав цю інформацію третім особам.

Зауважимо, нещодавно Кравченко заявив, що перевірить підслідність справ, які вже розслідує НАБУ. Мовляв, бюро має справи, які має розслідувати не воно.