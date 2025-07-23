Ведуча Софія Трощук в ефірі 24 Каналу повідомила, що під час брифінгу Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що він або прокурори з генпрокуратури братимуть під свій контроль справи, які розглядаються занадто довго. Це справи, у яких досі немає достатньої доказової бази та не проведені всі експертизи.

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Кравченко запевнив, що діятиме за законом

У Генпрокуратурі зазначають, що мають велику кількість справ, і нові обов'язки можуть лише ускладнити роботу. Водночас вони з НАБУ та САП, за словами Кравченка, будуть радитися.

Але це не означає, що я відразу кримінальне провадження відправлю до іншого правоохоронного органу у разі неефективності. Тому що треба встановити неефективність: подивитися, скільки там слідчих дій проведено, чи обґрунтовано вони проведені, чи достатньо в кількості, чи зібрані всі докази,

– зазначив Руслан Кравченко.

Софія Трощук пояснила: якщо умовно з Офісу Президента подзвонять Генпрокурору та скажуть, що "справу з НАБУ, ось про якогось посадовця, треба прибрати, затягнути або розглядати швидше" – то формально Генпрокурор матиме на це вплив. Однак Руслан Кравченко запевнив, що навіть якщо подібні натяки надходитимуть від Офісу Президента, він цього не зробить, адже це – незаконно.

Що каже генпрокурор про протести?

Він також відреагував на протести. Протести заплановані у великих містах України й надалі.

Якщо вони законні, не порушують правопорядок, поважають інших громадян – авжеж, спокійно і добре ставлюся до акцій. З великою любов'ю і повагою, як громадянин до інших громадян. Все добре, якщо не порушується закон, не порушуються права інших громадян. І якщо слідкують за безпекою, наприклад, розвідка та Служба безпеки України – то немає ніяких заперечень,

– сказав Кравченко.

Він також поділився деякими деталями щодо НАБУ і так званого "російського сліду", який виявила Служба безпеки України та який наразі розслідують правоохоронці. Генпрокурор зазначив, що такі факти справді були встановлені.

За його словами, розслідування триває, докази вивчаються. Це довгий процес, і коли дозволятиме хід слідства, можливо, він поділиться більш детальною інформацією.

До НАБУ застосували силу: реакція генпрокурора

Напередодні брифінгу від Національного антикорупційного бюро України з'явилася інформація про те, що під час обшуків правоохоронці застосовували силу до працівників НАБУ, а місцеві шпиталі, буцімто, відмовлялися їх приймати та не надавали допомогу. На це також відреагували самі правоохоронці.

Генпрокурор повідомив, що доручив своєму заступнику, який відповідає за спеціалізовану прокуратуру у воєнній сфері, зареєструвати відповідне кримінальне провадження – щодо можливих тілесних ушкоджень, яких могли зазнати працівники НАБУ під час слідчих дій.

Основний акцент брифінгу полягав у тому, що НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжують працювати й надалі лише радитимуться з Генеральною прокуратурою.