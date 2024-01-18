Во Львовском областном ТЦК и СП провели обыски: что стало причиной визита ГБР

17 января представители ГБР провели обыски во Львовском областном ТЦК и СП. Состоялись они в рамках уголовного производства, связанного с возможным превышением служебных полномочий.

Так, 17 января глава ОО "Строим Украину вместе" Игорь Финканин утром выложил фото. На них можно увидеть решение Лычаковского районного суда Львова. Оно предполагало разрешение на проведение обыска в помещении Львовского областного ТЦК и СП.

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В соответствующем постановлении отмечают, что причина разрешения на проведение обыска – поиск и изъятие доказательств, касающихся приостановки призыва на службу сотрудников двух предприятий Львова.

В ТЦК и СП провели обыски

Суспильному пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко сообщила, что обыски, по состоянию на 15:42 17 января, уже состоялись. Их проводили в рамках уголовного производства – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Изъяты документы, предоставляется правовая оценка действий руководства областного территориального центра комплектования и социальной поддержки при принятии соответствующих решений. Подозрение еще никому не объявили. По результатам проведения следственных розыскных действий и их анализа будет принято законное обоснованное решение,

– отметила Юлия Шевченко.

Руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень в эфире "Суспильное. Сопротивление" отметил, что представители ТЦК и СП со следствием сотрудничают.

"Насколько нам известно, насколько мы обладаем ситуацией, очевидно все сотрудничают с правоохранителями, проводится плановая, спокойная работа правоохранителей, действующих в пределах своих полномочий. И очевидно, что говорить о деталях до тех пор, когда непосредственно будут вручены те или иные подозрения, будут ли осуществлены те или иные меры преждевременно", – отметил он.

Тарас Грень заверил, что знает, что областной ТЦК сотрудничает с правоохранителями. Следовательно, все, что от них требуется, они предоставляют, в частности, и доступ.

Как следствие – ждем непосредственно результатов всех следственных действий и тогда уже можно будет говорить о резонансных вещах, когда они будут и если они будут,

– добавил Тарас Грень.

Журналисты Суспильного не получили комментария по поводу ситуации от Львовского областного ТЦК и СП. Также они направили информационный запрос и ожидают ответа. На официальных страницах Львовского областного ТЦК и СП также отсутствует информация.