НАБУ опровергло факт взятки в 190 миллионов гривен для командующего Нацгвардии Пивненко

В мае 2025 года СМИ сообщали о проведении обысков у должностных лиц Национальной гвардии Украины. Тогда источники различных медиа сообщали о якобы взятке в 190 миллионов гривен для командующего Пивненко

Директор НАБУ Семен Кривонос опроверг информацию о взятке в интервью Суспильному, передает 24 Канал.

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Давали ли взятку командующему Нацгвардии?

Национальное антикоррупционное бюро Украины официально опровергло информацию о том, что командующий Нацгвардии Александр Пивненко якобы мог получить взятку в 190 миллионов гривен.

Я такой информации не видел. Эта информация ложная и не соответствует действительности. Там не документировалось вообще преступление в таком виде, как вы сейчас озвучили,

– ответил Кривонос на вопрос о взятке Пивненко.

В то же время директор НАБУ подтвердил, что после обысков в мае уже был уволен чиновник Нацгвардии и несколько других сотрудников. По словам Кривоноса, назначен ряд экспертиз, а следствие продолжается.

Что касается самого Пивненко, то он продолжает исполнять обязанности командующего Нацгвардии.

"Насколько я знаю, он на месте, выполняет боевые задачи, руководит войском", – добавил Кривонос.

Также он выразил надежду, что расследование завершится вручением подозрений и показательными результатами.

Напомним, 10 мая НАБУ осуществило обыски у должностных лиц Нацгвардии в рамках двух уголовных производств. Они связаны с вероятным хищением имущества и получением взяток. Шестеро представителей руководящего состава были отстранены от исполнения обязанностей.