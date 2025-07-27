Директор НАБУ Семен Кривонос спростував інформацію щодо хабаря в інтерв'ю Суспільному, передає 24 Канал.

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Чи давали хабар командувачу Нацгвардії?

Національне антикорупційне бюро України офіційно заперечило інформацію про те, що командувач Нацгвардії Олександр Півненко нібито міг отримати хабар у 190 мільйонів гривень.

Я такої інформації не бачив. Ця інформація неправдива й не відповідає дійсності. Там не документувався взагалі злочин у такому вигляді, як ви зараз озвучили,

– відповів Кривонос на питання про хабар Півненку.

Водночас директор НАБУ підтвердив, що після обшуків у травні уже було звільнено високопосадовця Нацгвардії та кількох інших співробітників. За словами Кривоноса, призначено низку експертиз, а слідство продовжується.

Щодо самого Півненка, то він продовжує виконувати обов'язки командувача Нацгвардії.

"Наскільки я знаю, він на місці, виконує бойові завдання, керує військом", – додав Кривонос.

Також він висловив сподівання, що розслідування завершиться врученням підозр та показовими результатами.

Нагадаємо, 10 травня НАБУ здійснило обшуки у посадовців Нацгвардії у межах двох кримінальних проваджень. Вони пов'язані із ймовірним розкраданням майна та отриманням хабарів. Шестеро представників керівного складу були відсторонені від виконання обов'язків.