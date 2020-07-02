Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Одессе – наведались даже в рыбный ресторан. В НАБУ говорят, что обыскивают офисы и дома фигурантов дела о хищении средств из городского бюджета.

НАБУ осуществляет около 20 обысков

Сотрудники НАБУ осуществляют одновременно почти 20 обысков, среди них один – в ресторане "Бабель Фиш". Об этом информирует "Думская".

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Речь идет о приобретении админздания завода "Краян", незаконном выкупе территории аэродрома "Застава" якобы для расширения кладбища, о приватизации коммунальных помещений, попытке захвата территории Школьного аэродрома. Все это объединено в одно производство,

– сообщил глава территориального отделения НАБУ Владимир Деулин.

Круг причастных лиц, среди которых одесские чиновники, сообщают в НАБУ, уже установили. Следователи подозревают, что была создана преступная группировка. По предварительным оценкам, ущерб общине города нанесли на полмиллиарда гривен.

В деле фигурируют Труханов и Вугельман, – СМИ

По информации сайта 048.ua в деле фигурируют мэр Одессы Геннадий Труханов, заместитель городского главы Павел Вугельман и влиятельный одесский бизнесмен Владимир Галантерник.

Обратите внимание! Действия подозреваемых квалифицировали как присвоение и растрата средств, злоупотребление властью и служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем.

Смотрите фото с обысков в Одессе / Фото "Думская" и 048.ua: