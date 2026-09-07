Обыски в ОГП: Кравченко объяснил действия охраны и рассказал, что у него нашли детективы

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что охрана сначала не пропускала детективов НАБУ в Офис генпрокурора из-за отказа предоставить постановления об обыске и указать конкретные кабинеты. По его словам, после беседы с руководством антикоррупционных органов он лично приказал открыть помещение, где следователи впоследствии изъяли пустые конверты и четыре подарочных сертификата.

Об этом Кравченко сообщил 7 сентября в беседе с журналистами.

Что генеральный прокурор рассказал об обысках?

Детективы Национального антикоррупционного бюро, по словам Кравченко, прибыли в здание Офиса генпрокурора около полуночи.

Сотрудники Управления государственной охраны задержали следователей из-за их первоначального отказа предоставить постановления и указать конкретные помещения для проверки.

Кравченко отметил, что после телефонных переговоров с руководителями НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры лично отдал распоряжение обеспечить доступ к своему кабинету, приемной и сейфам.

Параллельно правоохранители провели следственные действия по месту жительства чиновника, где дверь следователям беспрепятственно открыла его жена.

Изъятые сертификаты и доступ к материалам дел

Во время обысков в кабинете генпрокурора детективы изъяли пустые конверты и 4 подарочных сертификата магазина Canali на сумму 50 тысяч гривен каждый. Чиновник заверил, что приобрел их за собственные средства, поскольку его официальная заработная плата вполне позволяет такие покупки.

Кроме того, в приемной следователи взяли из личного дела идентификационный код и другие персональные данные генерального прокурора.

По словам Кравченко, в ходе следственных действий в кабинетах его подчиненных детективы НАБУ также получили доступ к материалам дел, в которых фигурировали сотрудники антикоррупционных и других правоохранительных органов.

"У меня в кабинете ничего не было, но сотрудники доложили мне, что в их кабинетах были материалы, касающиеся сотрудников НАБУ. К этим материалам следователи получили доступ", – подчеркнул генпрокурор, добавив, что не имеет права разглашать детали из-за отсутствия процессуального статуса прокурора в этих делах.

Спецоперация "Карфаген" и задержание должностного лица

Как уже сообщалось на нашем сайте, 4 сентября антикоррупционные органы начали серию обысков в руководстве Офиса генпрокурора в рамках спецоперации "Карфаген" по разоблачению преступной организации.

В рамках этого расследования правоохранители задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву, которого подозревают в систематическом получении взяток от мошеннических колл-центров.

Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 120 миллионов гривен.