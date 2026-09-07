Про це Кравченко повідомив 7 вересня, спілкуючись із журналістами.

Що генпрокурор розповів про обшуки?

Детективи Національного антикорупційного бюро, за словами Кравченка, прибули до будівлі Офісу генпрокурора близько опівночі.

Співробітники Управління державної охорони зупинили слідчих через їхню початкову відмову надати постанови та вказати конкретні приміщення для перевірки.

Кравченко зазначив, що після телефонних переговорів із керівниками НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури особисто віддав розпорядження забезпечити доступ до свого кабінету, приймальні та сейфів.

Паралельно правоохоронці провели слідчі дії за місцем проживання посадовця, де двері слідчим безперешкодно відчинила його дружина.

Вилучені сертифікати та доступ до матеріалів справ

Під час обшуків у кабінеті генпрокурора детективи вилучили порожні конверти та 4 подарункові сертифікати магазину Canali на суму 50 тисяч гривень кожен. Посадовець запевнив, що придбав їх за власні кошти, оскільки його офіційна заробітна плата цілком дозволяє такі покупки.

Окрім цього, у приймальні слідчі забрали з особової справи ідентифікаційний код та інші персональні дані генпрокурора.

За словами Кравченка, під час слідчих дій у кабінетах його підлеглих детективи НАБУ також отримали доступ до матеріалів проваджень, у яких фігурували співробітники антикорупційних та інших правоохоронних органів.

"У мене в кабінеті нічого не було, але мені працівники доповіли, що в їхніх кабінетах були матеріали, які стосувалися співробітників НАБУ. До цих матеріалів слідчі отримали доступ", – наголосив генпрокурор, додавши, що не має права розголошувати деталі через відсутність процесуального статусу прокурора у цих справах.

Спецоперація Карфаген та затримання посадовця

Як уже повідомлялося на нашому сайті, 4 вересня антикорупційні органи розпочали серію обшуків у керівництва Офісу генпрокурора в межах спецоперації "Карфаген" із викриття злочинної організації.

У межах цього розслідування правоохоронці затримали заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву, якого підозрюють у систематичному отриманні хабарів від шахрайських кол-центрів.

Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 120 мільйонів гривень.