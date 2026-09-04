Однак речниця ОГП Мар'яна Гайовська у коментарі "Українській Правді" спростувала проведення слідчих дій.

Що відомо про обшуки у посадовців?

ЗМІ раніше повідомляли, що НАБУ та САП начебто проводили обшуки у генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Водночас причини проведення обшуків у кожного з них не уточнюються.

За словами Гайовської, ані вдома, ані в кабінеті генпрокурора слідчі дії не проводилися.

Відомо, що ввечері 4 вересня НАБУ та САП оголосили про проведення масштабної спецоперації з викриття злочинної організації. За версією антикорупційних органів, до її діяльності може бути причетний посадовець Офісу Генерального прокурора.

Йдеться про роботу, у межах якої громадян могли ошукувати через організовані телефонні схеми. Окрім цього, злочинну організацію підозрюють у легалізації майна, отриманого незаконним шляхом.

Зауважимо, що народний депутат Олексій Гончаренко написав, що НАБУ затримали начальника кібердепартаменту Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Проте офіційного підтвердження наразі немає.

У НАБУ вже оприлюднили перші деталі операції, зокрема фрагмент розмови одного з фігурантів.

В Офісі Генерального прокурора заявили, що нададуть антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію в межах закону. Там також повідомили, що працівника ОГП, щодо якого перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності, планують відсторонити від виконання службових обов’язків на час досудового розслідування.

Наразі тривають слідчі та процесуальні дії. Правоохоронці мають встановити повне коло осіб, які можуть бути причетними до діяльності організації, а також масштаби її роботи та суму коштів, отриманих унаслідок можливих злочинних схем.