По состоянию на 8 декабря СБУ завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП. Они расположены на территории Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областей.

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СБУ рассказала о своих находках

Пресс-службе СБУ удалось установить, что когда оккупанты захватывали Херсон, настоятель Успенского собора "засветился" в Кремле во время объявления аннексии четырех украинских регионов.

За несколько дней до того, как воины ВСУ освободили город, настоятель скрылся на временно оккупированной территории Юга.

Важно! В ходе обысков на территории собора в СБУ обнаружили коллекцию икон. Их оккупанты украли из дома почетного консула Литовской Республики во время оккупации Херсона. Кроме того, обнаружили российские паспорта местных священников.

Тем временем в Красногорском Свято-Покровском женском монастыре (Черкасская область) обнаружили флаг квазиреспублик и библиотеку с опусами российских авторов-пропагандистов.

На территории мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии и Скита в Житомирской области разоблачили экс-криминальщиков. Они до сих пор поддерживают связь с российскими абонентами.

В еще одном монастыре Житомирской области обнаружили лицо, которое с 2020 года находится в общегосударственном розыске как без вести пропало,

– говорится в сообщении СБУ.

Между тем, во время обыска Свято-Николаевского Нилецкого монастыря заметили тексты молитв за страну-агрессора и российские "учебники" с кремлевским режимом.

Находки СБУ в церквях УПЦ МП/СБУ

Обыски в Житомирской области

СБУ 8 декабря провела обыски в Житомирской области. Силовики пришли в помещения:

Чоповицкого Афонской иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря;

Казанской иконы Божией матери мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии;

Скита этого монастыря в честь преподобного Силуана Афонского.

Целью мер было противодействовать подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины.