По состоянию на 8 декабря СБУ завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП. Они расположены на территории Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областей.
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СБУ рассказала о своих находках
Пресс-службе СБУ удалось установить, что когда оккупанты захватывали Херсон, настоятель Успенского собора "засветился" в Кремле во время объявления аннексии четырех украинских регионов.
За несколько дней до того, как воины ВСУ освободили город, настоятель скрылся на временно оккупированной территории Юга.
Тем временем в Красногорском Свято-Покровском женском монастыре (Черкасская область) обнаружили флаг квазиреспублик и библиотеку с опусами российских авторов-пропагандистов.
На территории мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии и Скита в Житомирской области разоблачили экс-криминальщиков. Они до сих пор поддерживают связь с российскими абонентами.
В еще одном монастыре Житомирской области обнаружили лицо, которое с 2020 года находится в общегосударственном розыске как без вести пропало,
– говорится в сообщении СБУ.
Между тем, во время обыска Свято-Николаевского Нилецкого монастыря заметили тексты молитв за страну-агрессора и российские "учебники" с кремлевским режимом.
Находки СБУ в церквях УПЦ МП/СБУ
Обыски в Житомирской области
СБУ 8 декабря провела обыски в Житомирской области. Силовики пришли в помещения:
- Чоповицкого Афонской иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря;
- Казанской иконы Божией матери мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии;
- Скита этого монастыря в честь преподобного Силуана Афонского.
Целью мер было противодействовать подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины.