Как отмечают в СБУ, работу проводят сразу на трех объектах УПЦ МП Житомирской области. Правоохранители продолжают поиски вероятных источников подрывной деятельности российских спецслужб.
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Обыски проводятся совместно с работниками учреждений
Известно, что СБУ приехали с обысками в Коростенский район на территории и в помещение:
- Чоповицкого Афонской иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря;
- Казанской иконы Божией матери мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии;
- Скита этого монастыря в честь преподобного Силуана Афонского.
СБУ проводят обыски в УПЦ МП Житомирской области / Фото СБУ
Там проводят безопасные (контрразведочные) мероприятия. В этот процесс вовлечены также сотрудники Нацполиции и Нацгвардии. Все происходит при непосредственном присутствии представителей церкви.
В СБУ подчеркивают, что эти действия позволят предотвратить использование страной-агрессоркой аффилированных религиозных общин как центра "русского мира". Также они позволят обезопасить население от потенциальных провокаций или террористических актов.
Территории и помещения обыскиваются совместно с представителями религиозных организаций. Правоохранители ищут лиц, которые могли быть причастны к преступной деятельности. Также их интересуют предметы, запрещенные к обращению на территории Украины.
В ведомстве напоминают, что действуют согласно действующему законодательству Украины. Кроме того, правоохранители выполняют поручения от СНБО, ранее опубликовавшего "церковный список" санкций.
Ранее обыски проводились в других областях
Напомним, что аналогичные обыски проводились также 7 декабря. Тогда сотрудники СБУ посетили объекты УПЦ МП в трех областях Украины: Черкасской, Волынской и Херсонской.
Заметим, что ранее на Буковине в епархии УПЦ МП был обнаружен ноутбук с шокирующим содержимым. На нем хранилась детская порнография. Интересно, что данные соответствующих файлов свидетельствуют, что их не скачали из сети. Видео сняли на камеру, а затем перебросили на компьютер.