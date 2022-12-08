Станом на 8 грудня СБУ завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП. Вони розташовані на території Херсонської, Черкаської, Житомирської та Волинської областей.
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СБУ розповіла про свої знахідки
СБУ вдалося встановити, що коли окупанти захоплювали Херсон, настоятель Успенського собору "засвітився" у Кремлі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів.
За декілька днів до того, як воїни ЗСУ звільнили місто, настоятель втік на тимчасово окуповану територію Півдня.
Тим часом у Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі (Черкаська область) виявили прапор квазіреспублік та бібліотеку з опусами російських авторів-пропагандистів.
На території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії і Скиту у Житомирській області викрили екскримінальників. Вони досі підтримують зв'язок з російськими абонентами.
У ще одному монастирі Житомирщини виявили особу, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку як безвісти зникла,
– мовиться у повідомленні СБУ.
Тим часом під час обшуку Свято-Миколаївського Милецького монастиря зауважили тексти молитов за країну-агресора та російські "підручники" з одами кремлівському режиму.
Знахідки СБУ у церквах УПЦ МП / СБУ
Обшуки на Житомирщині
СБУ 8 грудня провела обшуки на Житомирщині. Силовики завітали до приміщень:
- Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря;
- Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії;
- Скиту цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського.
Метою заходів було протидіяти підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України.