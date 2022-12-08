Имеет право на анонимность: сеть обсуждает заблюренного кота с фото обысков СБУ в УПЦ МП

Служба безопасности Украины с обысками посетила храмы УПЦ МП в Волынской, Черкасской, Херсонской и Житомирской областях. На фото, которые впоследствии опубликовало СБУ, загрязнены не только лица людей, но и кота.

Резвое обсуждение фото, на котором заблудилось не только лицо людей, но и черного котика началось на странице журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача в фейсбуке. К обсуждениям присоединился и представитель СБУ Артем Дехтяренко, сообщает 24 канал .

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Кот за УПЦ МП работает ли под прикрытием?

"Ребята, а можете и мне морду зарисовать, потому что я тем фсбшникам в рясах вреда наделал еще до того как это стало мейнстримом. Пароль: Ясиноватая-Керчь", – так подписал фотографию Михаил Ткач.

Прежде чем мы начнем обсуждать версии пользователей сети и комментарий от спикера СБУ, стоит, пожалуй, и саму фотографию показать.



Коту гарантируют анонимность

Спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментариях к сообщению написал, что пока идет досудебное расследование – все имеют право на анонимность. Даже кот.



Комментарий спикера СБУ к фото с котом / Скриншот

Версии пользователей сети разделились – одни говорят, что кот был агентом под прикрытием и работал на украинские спецслужб, а другие говорят, что у него где-то тоже есть звание лейтенанта России. Кто-то убежден, что котик портил рясы священникам УПЦ МП, другие говорят, что ему светит наибольший срок.

Интересно, что некоторые пользователи сети заметили, что на фото не 1 кот, а 2, но заблюрен только один. Возможно, это связано с тем, что второй кот и сам справился с маскировкой.



Второй кот сам себя заблудил / Фото СБУ

Что СБУ нашли в храмах УПЦ МП в рамках обысков

В рамках обысков в храмах УПЦ МП на территории 4 областей удалось обнаружить немало незаконных вещей. К примеру, в Красногорском Свято-Покровском женском монастыре (Черкасская область) обнаружили флаг квазиреспублик и библиотеку с опусами российских авторов-пропагандистов.

На территории мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии и Скита в Житомирской области разоблачили экс-криминальщиков. Они до сих пор поддерживают связь с российскими абонентами.

Между тем, во время обыска Свято-Николаевского Нилецкого монастыря заметили тексты молитв за страну-агрессора и российские "учебники" с кремлевским режимом.

В то же время, по данным следствия, когда оккупанты захватывали Херсон, настоятель Успенского собора "засветился" в Кремле во время объявления аннексии четырех украинских регионов. За несколько дней до того, как воины ВСУ освободили город, настоятель скрылся на временно оккупированной территории Юга.