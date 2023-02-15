"Атаки на IT-бизнес": известные украинцы остро реагируют на обыски у Косована из MacPaw

Александр Косован – владелец IT-компании MacPaw – сообщил, что к нему пришли с обысками. Известные украинцы остро отреагировали и поддержали бизнесмена.

Пока ни Нацполиция, ни СБУ не подтвердили обыски у Косована. Как реагируют на инцидент известные украинцы, читайте в материале 24 Канала.

Важно К владельцу IT-компании MacPaw Александру Косовану пришли с обысками

Гороховский, Стерненко и другие возмущены обысками

Олег Гороховский заявил, что Косована в обиду не дадут. Владельца MacPaw он назвал настоящим меценатом, визионером, патриотом. Тем временем MacPow – международная компания и гордость Украины. IT-компания получила уже немало международных наград.

Сергей Стерненко добавил, что MacPaw – нормальная и ответственная компания с отличным софтом. Очень странно, почему к ней есть вопросы.

Иван Примаченко подчеркнул: сказать, что обыски у Косована – скандал, значит не сказать ничего. Он добавил, что MacPaw – знаковая компания, которая всегда работала "по белому" – добилась большого успеха на международных рынках.

Более того, ее основатель Александр Косован не просто и дальше живет в Украине, но и чрезвычайно активно занимается благотворительностью, вкладывая миллионы долларов в различные проекты: от поддержки армии до образования. Все это делается без громкого пиара, но известно всем, кто причастен к теме,

– заявил Примаченко.

Мелания Подоляк призналась, что ей обидно, как за себя. Она добавила, что MacPaw – очень адекватная компания.