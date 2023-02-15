Наразі ні Нацполіція, ні СБУ не підтвердили обшуки у Косована. Як реагують на інцидент відомі українці, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Важливо До власника IT-компанії MacPaw Олександра Косована прийшли з обшуками

Гороховський, Стерненко та інші обурені обшуками

Олег Гороховський заявив, що Косована в образу не дадуть. Власника MacPaw він назвав справжнім меценатом, візіонером, патріотом. Тим часом MacPow – міжнародна компанія та гордість України. ІТ-компанія отримала вже чимало міжнародних нагород.

Сергій Стерненко додав, що MacPaw – нормальна та відповідальна компанія з чудовим софтом. Дуже дивно, чому до неї є питання.

Іван Примаченко наголосив: сказати, що обшуки у Косована – скандал, означає не сказати нічого. Він додав, що MacPaw – знакова компанія, яка завжди працювала "по білому" – досягнула великого успіху на міжнародних ринках.

Ба більше, її засновник Олександр Косован не просто і далі живе в Україні, але й надзвичайно активно займається благодійністю, вкладаючи мільйони доларів в різноманітні проєкти: від підтримки армії до освіти. Все це робиться без гучного піару, але відомо всім, хто дотичний до теми,

– заявив Примаченко.

Меланія Подоляк зізналася, що їй образливо, як за саму себе. Вона додала, що MacPaw – надзвичайно адекватна компанія.