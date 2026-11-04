НАБУ проводит обыски у высокопоставленных сотрудников СБУ: все, что известно

Утром 4 ноября сотрудники НАБУ и САП провели обыски у руководителей подразделений СБУ и сотрудников полиции. Следственные действия связаны с прикрытием мошеннических колл-центров, а один из чиновников угрожал правоохранителям огнестрельным оружием.

13:03, 04 ноября НАБУ проводит 70 обысков по всей Украине в связи с колл-центрами Расследование затронуло должностных лиц СБУ после изучения данных с телефона ранее задержанного Андрея Осипова, сообщает NV со ссылкой на источники. 12:15, 04 ноября Нацполиция отстранила фигурантов расследования НАБУ Руководство Национальной полиции отстранило от исполнения обязанностей сотрудников, в отношении которых НАБУ провело следственные действия, на время служебного расследования. 12:13, 04 ноября СМИ обнародовали имена чиновников СБУ, в отношении которых ведется расследование Журналисты выяснили, что детективам угрожал оружием генерал Сергей Дука, а следственные действия также затронули чиновника Александра Ковальчука. источник 12:11, 04 ноября СБУ официально подтвердила следственные действия антикоррупционеров В Службе безопасности подтвердили утренние обыски, проведенные НАБУ и САП на основании судебных постановлений, и заявили о содействии процессуальным действиям. 10:50, 04 ноября НАБУ объявило о проведении спецоперации "Карфаген" Антикоррупционные органы разоблачили должностных лиц СБУ, Нацполиции и ОГП, которые получали взятки за прикрытие мошеннических колл-центров. 06:52, 04 ноября Сотрудник СБУ помешал проведению обыска и угрожал оружием Детективы НАБУ заявили, что высокопоставленный сотрудник спецслужбы не пустил их в квартиру и угрожал применением огнестрельного оружия.

Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры САП проводят обыски у сотрудников Службы безопасности Украины и Национальной полиции. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, отметив, что следственные мероприятия осуществляются на основании соответствующих судебных постановлений.

Подробности операции "Карфаген"

По информации антикоррупционных органов, правоохранители раскрыли преступную организацию, которая наладила регулярный подкуп должностных лиц за прикрытие мошеннических колл-центров. К махинации были привлечены действующие руководители СБУ, Нацполиции, сотрудники прокуратуры и криминальные авторитеты.

Угрозы оружием детективам

Во время следственных действий по одному из адресов возник конфликт. По данным бюро, высокопоставленный сотрудник СБУ отказался выполнять постановление следственного судьи ВАКС, угрожал детективам огнестрельным оружием и заблокировал доступ на территорию. К дому также были вызваны бойцы спецподразделения спецслужбы. По информации СМИ, следственные действия касаются генерала Сергея Дуки, главы управления внутренней безопасности Антона Кравчука и чиновника Александра Ковальчука.

Реакция ведомств

В Службе безопасности подчеркнули, что содействуют процессуальным действиям и поддерживают беспристрастное расследование. В то же время в Национальной полиции сообщили, что все фигуранты следственных действий НАБУ отстранены от исполнения обязанностей на время внутренней проверки.