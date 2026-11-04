НАБУ проводит обыски у генерала СБУ Сергея Дуки: СМИ обнародовали первые кадры

4 ноября в сети появились кадры обысков, проводимых НАБУ у первого заместителя начальника департамента СБУ Сергея Дуки. Детективы прибыли в поместье генерала, который перед этим заблокировал проход и угрожал им оружием.

Об этом пишет "Украинская правда".

Что известно об обысках у генерала СБУ?

На кадрах видны сотрудники НАБУ возле дома генерала Сергея Дуки. Во время одного из обысков высокопоставленный чиновник СБУ угрожал детективам огнестрельным оружием и блокировал доступ к месту проведения следственных действий.

НАБУ проводит обыски у генерала СБУ / "Украинская правда"

Напомним, 4 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП проводят около 70 обысков по всей Украине в рамках спецоперации "Карфаген", направленной на разоблачение прикрытия мошеннических колл-центров. По данным антикоррупционных органов, к этой афере могли быть причастны должностные лица СБУ, Национальной полиции, прокуратуры и криминальные авторитеты.

Следственные действия в отношении высокопоставленных сотрудников СБУ начались после изучения телефона ранее задержанного Андрея Осипова по прозвищу "Криминал". Среди тех, у кого проводят обыски, – генерал Сергей Дука, начальник управления внутренней безопасности СБУ Антон Кравчук и чиновник Александр Ковальчук.

В СБУ подтвердили проведение обысков на основании судебных постановлений и заявили, что содействуют процессуальным действиям антикоррупционных органов. В то же время Национальная полиция отстранила от исполнения обязанностей своих сотрудников, в отношении которых НАБУ проводило следственные действия, на время служебного расследования.

Проверка должна установить обстоятельства возможной причастности правоохранителей к прикрытию незаконной деятельности колл-центров.