"С Днем обысков СБУ!": соцсети разорвало от визитов спецслужб к чиновникам

Последний месяц зимы для некоторых украинских чиновников и чиновниц начался символически – яростно. Спецслужбы пришли с обысками к Игорю Коломойскому, Оксане Датий, Арсену Авакову и Вадиму Столару.

Кроме Коломойского, источником мемов стала исполняющая обязанности начальника налоговой службы Киева Оксаны Датий. 24 Канал собрал реакцию пользователей сети на обыски СБУ.

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Реакция пользователей

После утренних обысков украинских спецслужб соцсети разразились реакциями и мемами о чиновниках. Одним из первых, к кому пришли "незваные гости", оказался олигарх Игорь Коломойский.

Пользователи твиттера предлагают "раскулачивать" чиновников за безвкусицу в их домах.

Кое-кто заметил, что такие обыски нужно проводить чаще, ведь они такие долгожданные для украинского народа.

Комментаторы отметили, что в домах чиновников постоянно находят разные "колдовские вещи", которые помогают нашим чиновникам "найти истинный путь в управлении государством".

Обыски СБУ состоялись благодаря "зеленому террору" Зеленского.

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Вторая волна мемов накрыла соцсети после обысков исполняющей обязанности начальника налоговой службы Киева Оксаны Датий. ДБР нашло ее список заветных мечтаний и, очевидно, часть из них уже сбылась.

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