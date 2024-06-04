Заместитель Кличко Усов отреагировал на обыски ГБР в его кабинете

У заместителя Виталия Кличко Константина Усова проводило обыски ГБР. В конце концов сам Усов подтвердил эти действия правоохранителей.

Он отметил, что обыски в его кабинете и служебных помещениях КГГА. У самого Усова были изъяты для ознакомления телефоны, компьютер и личные средства.

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Усов подтвердил обыски ГБР у него

Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий рассказал, что 4 июня следователи Государственного бюро расследований пришли в его кабинет с обыском. Изъяв у чиновника личные средства, Усов выразил инициативу, чтобы номера каждой купюры зафиксировали во избежание манипуляций.

Несмотря на отсутствие постановления суда об обыске, мы полностью сотрудничали с органами досудебного расследования и готовы делать это в дальнейшем,

– отметил он.

По его словам, прозрачные правила работы в сфере городских перевозок является целью работы городской власти. Поэтому если кто-то из представителей города участвовал в любой противозаконной деятельности, покрывать их никто не будет.

"Это не в моих правилах. Конечно, прозрачность не всегда удовлетворяет игроков рынка. Мы помним и заказные протесты маршрутной мафии, угрозы и шантаж работников мэрии города", – подчеркнул Усов.

Он также отметил, что в киевской власти помнят и многочисленные уголовные производства, обыски и оперативно-розысканые действия, которые проводились представителями различных правоохранительных органов во время обострения правоотношений с частными перевозчиками в прошлом.

В конце концов заместитель Кличко отметил, что в КГГА абсолютно открыты помочь следствию и в этом конкретном случае.

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