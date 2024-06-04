Заместитель Кличко Усов отреагировал на обыски ГБР в его кабинете
Источник:КГГА
У заместителя Виталия Кличко Константина Усова проводило обыски ГБР. В конце концов сам Усов подтвердил эти действия правоохранителей.
Он отметил, что обыски в его кабинете и служебных помещениях КГГА. У самого Усова были изъяты для ознакомления телефоны, компьютер и личные средства.
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Усов подтвердил обыски ГБР у него
Заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий рассказал, что 4 июня следователи Государственного бюро расследований пришли в его кабинет с обыском. Изъяв у чиновника личные средства, Усов выразил инициативу, чтобы номера каждой купюры зафиксировали во избежание манипуляций.
Несмотря на отсутствие постановления суда об обыске, мы полностью сотрудничали с органами досудебного расследования и готовы делать это в дальнейшем,
– отметил он.
По его словам, прозрачные правила работы в сфере городских перевозок является целью работы городской власти. Поэтому если кто-то из представителей города участвовал в любой противозаконной деятельности, покрывать их никто не будет.
"Это не в моих правилах. Конечно, прозрачность не всегда удовлетворяет игроков рынка. Мы помним и заказные протесты маршрутной мафии, угрозы и шантаж работников мэрии города", – подчеркнул Усов.
Он также отметил, что в киевской власти помнят и многочисленные уголовные производства, обыски и оперативно-розысканые действия, которые проводились представителями различных правоохранительных органов во время обострения правоотношений с частными перевозчиками в прошлом.
В конце концов заместитель Кличко отметил, что в КГГА абсолютно открыты помочь следствию и в этом конкретном случае.
Что известно об обысках в КГГА
- Источники 24 Канала в правоохранительных органах сообщили, что следователи ГБР посетили заместителя Кличко Константина Усова с обысками. Эти действия также проводились и в Киевской городской государственной администрации.
- Собеседник рассказал, что Усова подозревают в вымогательстве взятки. В частности в том, что он мог на системной основе просить "неправомерную" выгоду у одного из киевских перевозчиков.
- Стоит отметить, что Усова не впервые подозревают в подобных незаконных обогащениях. Еще в октябре 2021 года ЧП "Авен Эзер" и ООО "Ярослав Авто", которые осуществляют перевозки в Киеве, заявили, что Усов заставляет их платить по 200 гривен в день с каждой машины. Тогда Усов назвал уголовное производство правоохранителей "пустым", обвинив их в подыгрывании "автобусной мафии".