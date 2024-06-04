Він зазначив, що обшуки в його кабінеті й службових приміщеннях КМДА. У самого Усова були вилучені для ознайомлення телефони, комп'ютер та особисті кошти.

До теми ДБР проводить обшуки у заступника Кличка, – джерела

Усов підтвердив обшуки ДБР у нього

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень розповів, що 4 червня слідчі Державного бюро розслідувань прийшли в його кабінет з обшуком. Вилучивши у посадовця особисті кошти, Усов висловив ініціативу, щоб номери кожної купюри зафіксували задля уникнення маніпуляцій.

Попри відсутність ухвали суду про обшук, ми повністю співпрацювали з органами досудового розслідування і готові робити це надалі,

– зазначив він.

За його словами, прозорі правила роботи у сфері міських перевезень є метою роботи міської влади. Тому якщо хтось із представників міста брав участь у будь-якій протизаконній діяльності, покривати їх ніхто не буде.

"Це не у моїх правилах. Звісно, прозорість не завжди задовольняє гравців ринку. Ми пам'ятаємо і замовні протести маршрутної мафії, погрози та шантаж працівників мерії міста", – наголосив Усов.

Він також наголосив, що у київській владі пам'ятають і численні кримінальні провадження, обшуки та оперативно-розшукові дії, які проводилися представниками різних правоохоронних органів під час загострення правовідносин з приватними перевізниками у минулому.

Зрештою заступник Кличка зауважив, що у КМДА абсолютно відкриті допомогти слідству й у цьому конкретному випадку.

Що відомо про обшуки у КМДА