После скандала с Чернышовым: НАБУ провело обыски у экс-заместителя Ермака Шурмы в июле, – СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у экс-заместителя Андрея Ермака Ростислава Шурмы, который был куратором Офиса президента Владимира Зеленского над всей экономикой страны.

Обыски были по его месту жительства в пригороде Мюнхена, что в Германии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на статью "Украинской правды".

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Какие детали обысков известны?

По данным источников издания, утром во вторник, 15 июля, Ростислав Шурма позвонил одному из высокопоставленных сотрудников Офиса президента и сообщил об обысках на месте его проживания.

Соответствующие действия проводило НАБУ совместно с немецкими правоохранителями. Собеседники УП среди нардепов добавили, что в рамках этих мероприятий у бывшего заместителя Ермака изъяли мобильный телефон.

Указывают, что обыски состоялись почти после того, как утих скандал вокруг самого высокопоставленного члена Кабинета министров, которого НАБУ и САП "заподозрили" в коррупции. Речь идет об Алексее Чернышеве.

Журналисты называют обыски у Шурмы "последней каплей" для Владимира Зеленского, который впоследствии публично заявил о неэффективности НАБУ и САП и подписал закон об ограничении их независимости.

Отмечается, что в Офисе президента обеспокоены тем фактом, что к обыскам привлекли немецких правоохранителей, которые обычно не соглашаются на такие меры без проверки всех надлежащих законных оснований.

Напомним, Ростислава Шурму уволили с должности заместителя руководителя Офиса президента в августе прошлого года. Известно, что он выехал в Германию как отец троих несовершеннолетних детей, и находится там.