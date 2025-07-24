В частности, политики живут вместе в одном президентском комплексе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники, передает 24 Канал.

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Какие отношения между Зеленским и Ермаком?

По данным источников издания, взаимоотношения между ними выходят за рамки рабочих отношений. В то же время члены команды президента говорят, что Андрей Ермак является ближайшим соратником Владимира Зеленского.

Отмечается, что они оба спят рядом друг с другом в бункере здания, где они работают, а после долгого рабочего дня, они "могут расслабиться, играя в настольный теннис" или просматривая фильмы.

Также, по словам собеседников FT, в начале полномасштабной войны Ермак и Зеленский постоянно держали под рукой штурмовые винтовки на случай, если россияне прорвутся к территории комплекса.

Кроме того, как рассказал один из помощников в Офисе президента, винтовки были у них обоих для того, чтобы "или пробиться наружу, или для того, чтобы обеспечить достойный конец", а не быть захваченным российскими войсками.

К слову, The Economist писало, что Ермак может стоять за масштабными кадровыми перестановками в правительстве. По данным издания, он пытался устранить ряд высокопоставленных чиновников и продвинуть лояльных к себе людей.