Зокрема, політики живуть разом в одному президентському комплексі. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на свої джерела, передає 24 Канал.

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Які взаємини між Зеленським та Єрмаком?

За даними джерел видання, взаємини між ними виходять за рамки робочих стосунків. Водночас члени команди президента кажуть, що Андрій Єрмак є найближчим соратником Володимира Зеленського.

Зазначається, що вони обидва сплять поруч один з одним у бункері будівлі, де вони працюють, а після довгого робочого дня, вони "можуть розслабитися, граючи в настільний теніс" або переглядаючи фільми.

Також, за словами співрозмовників FT, на початку повномасштабної війни Єрмак і Зеленський постійно тримали під рукою штурмові гвинтівки на випадок, якщо росіяни прорвуться до території комплексу.

Крім того, як розповів один із помічників у Офісі президента, гвинтівки були у них обох для того, щоб "або пробитися назовні, або для того, щоб забезпечити гідний кінець", а не бути захопленим російськими військами.

До слова, The Economist писало, що Єрмак може стояти за масштабними кадровими перестановками в уряді. За даними видання, він намагався усунути низку високопосадовців і просунути лояльних до себе людей.