Члена наблюдательного совета Укрзализныци подозревают в организации преступной схемы поставки вагонов из России. Вероятно, именно это было причиной обысков в офисе компании.

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева от 1 апреля. Он дал разрешение на обыски.

Кстати ГБР устроило обыски в главном офисе Укрзализныци, – депутат

Что известно о вероятной схеме

В постановлении отметили, что служебные лица "Укрзализныци" под давлением членов наблюдательного совета в 2020 году вступили в сговор с должностными лицами ООО "Альфара", "БГС Рейл" и "Пиэспи капитал".

Действуя вопреки требованию постановления Кабмина от 30 декабря 2015 года №1147, способствовали ввозу на территорию Украины вагонов из России, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц,

– говорится в постановлении.

Уголовное расследование начали 3 ноября 2020 года. По версии следствия, ключевую роль в схеме мог играть член наблюдательного совета Адомас Аудицкас. Поэтому на его рабочем месте и провели обыски.

Обыски в УЗ: основное

В центральный офис Укрзализныци 8 апреля сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обысками.

Это произошло перед началом заседания ВСК Верховной Рады относительно оценки состояния национального перевозчика.

Обратите внимание! Также 8 апреля стало известно, что бывшей исполняющей обязанности директора филиала Укрзализныци сообщили о подозрении из-за служебной халатности. Эти действия якобы нанесли ущерб в размере 495 миллионов гривен.