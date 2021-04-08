Обыски в Укрзализныце: правоохранители расследуют схему поставки российских вагонов
Члена наблюдательного совета Укрзализныци подозревают в организации преступной схемы поставки вагонов из России. Вероятно, именно это было причиной обысков в офисе компании.
Источник:"РБК-Украина"
Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева от 1 апреля. Он дал разрешение на обыски.
Кстати ГБР устроило обыски в главном офисе Укрзализныци, – депутат
Что известно о вероятной схеме
В постановлении отметили, что служебные лица "Укрзализныци" под давлением членов наблюдательного совета в 2020 году вступили в сговор с должностными лицами ООО "Альфара", "БГС Рейл" и "Пиэспи капитал".
Действуя вопреки требованию постановления Кабмина от 30 декабря 2015 года №1147, способствовали ввозу на территорию Украины вагонов из России, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц,
– говорится в постановлении.
Уголовное расследование начали 3 ноября 2020 года. По версии следствия, ключевую роль в схеме мог играть член наблюдательного совета Адомас Аудицкас. Поэтому на его рабочем месте и провели обыски.
Обыски в УЗ: основное
- В центральный офис Укрзализныци 8 апреля сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обысками.
- Это произошло перед началом заседания ВСК Верховной Рады относительно оценки состояния национального перевозчика.
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