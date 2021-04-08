Члена наглядової ради Укрзалізниці підозрюють в організації злочинної схеми постачання вагонів з Росії. Ймовірно, саме це було причиною обшуків в офісі компанії.

Про це мовиться в ухвалі Печерського районного суду Києва від 1 квітня. Вона дала дозвіл на обшуки.

До речі ДБР влаштувало обшуки у головному офісі Укрзалізниці, – депутатка

Що відомо про ймовірну схему

В ухвалі зазначили, що службові особи "Укрзалізниці" під тиском членів наглядової ради у 2020 році вступили в змову з посадовцями ТОВ "Альфара", "БГС Рейл" і "Пиеспи Капітал".

Діючи всупереч вимозі постанови Кабміну від 30 грудня 2015 року №1147, сприяли ввезення на територію України вагонів з Росії, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб,

– мовиться в ухвалі.

Кримінальне розслідування почали 3 листопада 2020 року. За версією слідства, ключову роль у схемі міг грати член наглядової ради Адомас Аудицкас. Відтак на його робочому місці й провели обшуки.

Обшуки в УЗ: основне

До центрального офісу Укрзалізниці 8 квітня співробітники Державного бюро розслідувань прийшли з обшуками.

Це відбулось перед початком засідання ТСК Верховної Ради щодо оцінки стану національного перевізника.

Зверніть увагу! Також 8 квітня стало відомо, що колишній виконувачці обов'язків директора філії Укрзалізниці повідомили про підозру через службову недбалість. Ці дії нібито принесли збитків у розмірі 495 мільйонів гривень.