Правоохранители проводят обыски в Довженко-Центре

В четверг, 10 ноября, в помещение Довженко-Центра с обысками пришли правоохранители. Об этом сообщила пресс-служба Центра.

С обысками в Довженко-Центр посетили сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ.

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Что известно об обысках в помещение Довженко-Центра

Целью обыска пресс-служба называет документы, связанные с застройщиком. На время следственных действий сотрудникам центра запретили покидать помещение.

Елена Гончарук, которую 2 ноября Госкино отстранило от исполнения обязанностей и.о. генерального директора, считает, что эти обыски – это "силовой захват Довженко-Центра". Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

Напомним, что в августе Государственное агентство Украины по вопросам кино выдало приказ о реорганизации Довженко-Центра. В самом большом национальном киноархиве, который с 1994 года занимается сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино, это называют ликвидацией.

Реорганизация Довженко-Центра: главное

Министерство культуры и информационной политики заявило, что решение Госкино относительно реорганизации ГП "Национальный центр Александра Довженко" предварительно не обсуждалось.

В Государственном агентстве Украины по вопросам кино ответили, что "киноархив не уничтожается, помещение – не отдается застройщику, а работников Центра – не увольняют". Также заверили, что Центр продолжит свое функционирование как культурный и музейный центр, а реорганизация предприятия состоится посредством создания трех самостоятельных юридических лиц, и таким образом все работники вроде бы смогут по своей специальности и желанию получить рабочее место в одной из этих организаций.

Александр Ткаченко заявил, что он против "ликвидации и пренебрежения к кинонаследию".

8 ноября команда Довженко-Центра встретилась с новой главой Юлией Каждан и с заместителем председателя Госкино Максимом Александровым. Представители Центра поинтересовались, как она попала на должность, но не пустили ее в помещение. Этот момент попал на видео.

Обратите внимание – интервью с Александром Ткаченко: смотрите видео