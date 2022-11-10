З обшуками до Довженко-Центру навідались працівники поліції, прокуратури та СБУ.

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Що відомо про обшуки у приміщення Довженко-Центру

Метою обшуку пресслужба називає документи, пов'язані із забудовником. На час слідчих дій співробітникам центру заборонили полишати приміщення.

Олена Гончарук, яку 2 листопада Держкіно відсторонило від виконання обов'язків в. генеральної директорки, вважає, що ці обшуки – це "силове захоплення Довженко-Центру". Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці.

Нагадаємо, що у серпні Державне агентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. У найбільшому національному кіноархіві, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно, це називають ліквідацією.

Реорганізація Довженко-Центру: головне

Міністерства культури та інформаційної політики заявила, що рішення Держкіно щодо реорганізації ДП "Національний центр Олександра Довженка" попередньо не обговорювалось.

У Державному агентстві України з питань кіно відповіли, що "кіноархів не знищується, приміщення – не віддається забудовнику, а працівників Центру – не звільняють". також запевнили, що Центр продовжить своє функціонування як культурний та музейний осередок, а реорганізація підприємства відбудеться у вигляді створення трьох самостійних юридичних осіб, й таким чином усі працівники начебто зможуть за своїм фахом та бажанням отримати робоче місце в одній із цих організацій.

Олександр Ткаченко заявив, що він проти "ліквідації та нехтування кіноспадщиною".

8 листопада команда Довженко-Центру зустрілась із новою очільницею Юлією Каждан та із заступником голови Держкіно Максимом Александровим. Представники Центру поцікавилися, як вона потрапила на посаду, але не впустили її до приміщення. Цей момент потрапив на відео.

Нагадаємо, що петиція про скасування реорганізації Довженко-Центру набрала 25 тисяч голосів. Кабмін розглянув її, але вирішив не скасовувати своє рішення.

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