Про це заявила голова Державного агентства з питань кіно Марина Кудерчук. Вона запевнила, що Довженко-Центр продовжить працювати і залишиться на тому ж місці.

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Кудерчук спростувала чутки про ліквідацію та передислокацію Центру Довженка

16 жовтня Фонд державного майна розпочав процес приватизації двох корпусів Довженко-Центру. Державне підприємство отримало відповідний лист з проханням підготувати усі необхідні документи. Йдеться про дві нежитлові будівлі площею 3 137 та 5 927 квадратних метрів. У цих двох корпусах наразі розташовуються приватні офіси.

Натомість центральний корпус, у якому безпосередньо знаходяться цінні архіви та проводяться заходи, залишається у власності Довженко-Центру.

Два корпуси Центра Довженка загальною площею близько 9 тисяч квадратних метрів, які Фонд держмайна виставив на приватизацію, понад 20 років жодним чином Центр не використовував для реалізації будь-яких культурних проєктів. Ці квадратні метри Центр просто надавав у оренду. Центральний корпус Центру Довженка, в якому відбуваються мистецькі заходи та розміщена унікальна колекція установи, залишається на балансі Центру Довженка,

– заявила Марина Кудерчук.

Вона запевнила, що Довженко-Центр продовжить працювати та залишиться на тому ж місці. Жодний з урядових указів не передбачав ані ліквідації установи, ані її передислокації.

Нагадаємо, наказом від 5 серпня 2022 року Держкіно вирішило провести реорганізацію та передачу повноважень ДП "Національний центр Олександра Довженка". У наказі йдеться про розподіл Довженко-Центру на три юридичні особи: ДП "Українська анімаційна студія", ДУ "Науковий центр кінематографії України" та ДП "Національний центр Олександра Довженка".

У Довженко-Центрі реорганізацію назвали спробою ліквідувати установу та національний кіноархів. У Держкіно звинувачення спростували: після реорганізації установа продовжить своє функціонування як культурний та музейний осередок.

Петиція про скасування реорганізації набрала необхідні 25 тисяч голосів. Втім, Кабмін рішення не скасовуватиме. Правонаступником майнових та немайнових прав та обов’язків Довженко-Центру стане Українська анімаційна студія.