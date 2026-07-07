Информацию об обысках"Украинской правде" подтвердили как источники в правоохранительных органах, так и в самой компании Vyriy Industries.

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Почему ГБР пришло с обысками в Vyriy Industries?

В 2025 году компания Vyriy получила от государства многомиллиардные контракты на поставку беспилотников. Сейчас правоохранители проверяют, не была ли их стоимость искусственно завышена.

По версии следствия, цену дронов могли завышать, добавляя к себестоимости необоснованно высокие производственные, административные и другие расходы.

Отметим, что Vyriy Industries – украинская компания, производящая ударные FPV-дроны, БПЛА самолетного типа, НРК, наземные станции управления и воздушные ретрансляторы.

Директор Vyriy Industries – Алексей Бабенко – также является владельцем "Бабеля". Недавно это издание опубликовало резонансное расследование о 425-м штурмовом полку "Скала". В нем говорится о возможных издевательствах над военными, плохих условиях подготовки, проблемах с медицинской помощью и 26 смертях в учебных центрах за последние полгода.

Родственники некоторых погибших заявляют о избиениях, а бывшие военные рассказывают о жестоком обращении.

Командира "Скалы" на время расследования отстранили от должности. ГБР возбудило уголовное дело.