Мне стыдно, – Федоров отреагировал на обыски в MacPaw и анонсировал важный закон

Михаил Федоров прокомментировал обыски у владельца одной из крупнейших IT-компаний Украины. Министр цифровой трансформации сказал, что ему стыдно.

Федоров заявил, что компания MacPaw создала несколько успешных продуктов для девайсов Apple, которыми пользуются более 30 миллионов человек по всему миру. Нардеп Давид Арахамия сказал, что направил обращение к председателю Комитета Совета по вопросам правоохранительной деятельности.

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Что сказал Федоров об обысках в MacPaw

Мне стыдно, что некоторые представители правоохранительных органов забегают в офис и домой к владельцу топпродуктовой компании Украины,

– заявил Михаил Федоров.

Он подтвердил, что, конечно, виновность должен установить суд. Однако, по его словам, нельзя останавливать работу компании через участок земли.

"Учитывая, что, по словам владельца, он был готов предоставить все материалы к рассмотрению дела. Подобные подходы убивают любой инвестиционный климат страны. Тем более во время полномасштабной войны", – пояснил глава Минцифры.

Михаил Федоров также заявил, что:

они разобрались в процедурных деталях этого дела;

уверен, что правоохранители примут все необходимые управленческие решения.

Вместе с Дия.City мы планировали принимать новый закон о "Масках Шоу Стоп". Сегодняшний (от 15 февраля – 24 Канал) кейс доказал – закон нужен срочно. Чтобы "некоторые" не наступали на одни и те же грабли,

– заявил Михаил Федоров.

Что говорят "Слуги народа"

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что они во фракции возмущены обысками в одной из топовых IТ-компаний страны и у ее владельца, потратившего много собственных средств на помощь ВСУ.

Земельный участок не может являться причиной остановки работы бизнеса. Тем более сейчас, когда для нас важно каждое сохраненное рабочее место, каждая гривна налогов,

– заявил народный депутат.

Он также подтвердил, что инцидент нельзя оставлять без реакции. Именно поэтому:

Арахамия направил обращение к председателю Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности;

это обращение с просьбой рассмотреть этот случай на заседании Комитета с участием правоохранителей и представителей ІТ-компании.

И по его результатам предложить возможные варианты реагирования для того, чтобы такие случаи больше не повторялись,

– заявил Арахамия.

Что известно об обысках в MacPaw