Об обысках у Юлии Павлик сообщила начальница пресс-службы СГС Ольга Семениста. Источники издания утверждают, что в городе проводят 12 обысков у предпринимателей, на коммунальных предприятиях и в самом городском совете.

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В Сумах проводят 12 обысков

Сообщается, что правоохранители проверяют факты того, что в сговоре с должностными лицами Сумского горсовета ряд субъектов хозяйственной деятельности присваивают бюджетные средства, выделенные на приобретение товарно-материальных ценностей.

Досудебное расследование осуществляют следователи Сумского РУП оперативного сопровождения УСР в Сумской области под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры.

Начальник правового управления Олег Чайченко уточнил, что обыски в Сумском горсовете связаны с закупками зимней одежды для добровольческих формирований города.

В дополнение пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Наталья Калиновская сообщила, что обыски проводятся и у предпринимателей, которые могут быть к этому причастны.

ГБР проводит обыски и в Чернигове