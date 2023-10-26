Про обшуки у Юлії Павлик повідомила начальниця пресслужби СМР Ольга Семениста. Джерела видання стверджують, що в місті проводять 12 обшуків у підприємців, на комунальних підприємствах та в самій міській раді.
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У Сумах проводять 12 обшуків
Повідомляється, що правоохоронці перевіряють факти того, що у змові зі службовими особами Сумської міськради низка суб'єктів господарської діяльності привласнюють бюджетні кошти, виділені на придбання товарно-матеріальних цінностей.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Сумського РУП за оперативного супроводу УСР у Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури.
Начальник правового управління Олег Чайченко уточнив, що обшуки у Сумській міськраді пов'язані із закупівлями зимового одягу для добровольчих формувань міста.
На додачу речниця Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Наталія Калиновська повідомила, що обшуки проводяться й у підприємців, які можуть бути до цього причетними.
ДБР проводить обшуки й у Чернігові
- Зазначимо, що раніше Олександр Ломако, виконувач обов'язків міського голови Чернігова, повідомив що до нього прийшли з обшуком правоохоронці із Державного бюро розслідувань. Ломако заявив, що його обшуки нібито мають "політичне підґрунтя" і спитав, чи дійсно такі дії є "демократією".
- За його словами, це сталося "чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації уникнути відповідальності за трагедію в драмтеатрі".
- 5 вересня він також повідомляв, що до нього з обшуками завітали представники СБУ. У СБУ розповіли, що обшуки у квартирі Ломака стосувалися справи про зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури України. Тоді у кількох областях здійснювалися понад 20 обшуків.