Про обшуки у Юлії Павлик повідомила начальниця пресслужби СМР Ольга Семениста. Джерела видання стверджують, що в місті проводять 12 обшуків у підприємців, на комунальних підприємствах та в самій міській раді.

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У Сумах проводять 12 обшуків

Повідомляється, що правоохоронці перевіряють факти того, що у змові зі службовими особами Сумської міськради низка суб'єктів господарської діяльності привласнюють бюджетні кошти, виділені на придбання товарно-матеріальних цінностей.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Сумського РУП за оперативного супроводу УСР у Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури.

Начальник правового управління Олег Чайченко уточнив, що обшуки у Сумській міськраді пов'язані із закупівлями зимового одягу для добровольчих формувань міста.

На додачу речниця Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Наталія Калиновська повідомила, що обшуки проводяться й у підприємців, які можуть бути до цього причетними.

ДБР проводить обшуки й у Чернігові