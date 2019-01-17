Обыски у адвоката Доманского: в Генпрокуратуре объяснили свои действия

Обыски в квартире и в офисе украинского адвоката Андрея Доманского, который в суде защищает права обвиняемого в госизмене журналиста Кирилла Вышинского, связаны с делом 2013 года, которое касается отчуждения путем приватизации имущества коммунальной собственности Киева по заниженной цене.

Об этом в своем Twitter написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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Относительно обысков у адвоката Даманского. Дело 2013 года. Производство по фактам отчуждения путем приватизации имущества коммунальной собственности Киева по заниженной цене,

– отметила она.

Сарган заверила, что обыски санкционированы судом.

Она также пообещала, что по завершении процессуальных действий прокуратура предоставит больше информации.

Ранее 24 канал сообщал о том, что в доме и в офисе украинского адвоката Андрея Доманского ГПУ провела обыски. Сам Доманский считает, что обыски проводили из-за его правозащитной деятельности.