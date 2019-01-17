Обшуки у адвоката Доманського: у Генпрокуратурі пояснили свої дії
Обшуки у помешканні та в офісі українського адвоката Андрія Доманського, який у суді захищає права звинуваченого у держзраді журналіста Кирила Вишинського, пов'язані зі справою 2013 року, що стосується відчуження шляхом приватизації майна комунальної власності Києва за заниженою ціною.
Про це у своєму Twitter написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
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Щодо обшуків у адвоката Даманського. Справа 2013 року. Провадження за фактами відчуження шляхом приватизації майна комунальної власності Києва за заниженою ціною,
– зазначила вона.
Сарган запевнила, що обшуки санкціоновані судом.
Вона також пообіцяла, що по завершенню процесуальних дій прокуратура надасть більше інформації.
Раніше 24 канал повідомляв про те, що у помешканні та в офісі українського адвоката Андрія Доманського ГПУ провела обшуки. Сам Доманський вважає, що обшуки проводили через його правозахисну діяльність.