13:05
17 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Провальна медицина РФ. П'яна "Пошта Росії"
      Вєсті Кремля
      22:45, 16 січня
      Вєсті.UA: Яценко перегорів на відпочинку. Заявочки від Савченко
      Вєсті.UA
      21:54, 16 січня
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:02, 16 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      ГПУ завершила розслідування щодо Арбузова: у чому звинувачують главу Нацбанку часів Януковича

      277 Читать новость на русском
      Сергій Арбузов
      Сергій Арбузов / Фото з вільних джерел

      Департамент міжнародно-правового співробітництва ГПУ завершив досудове розслідування справи колишнього голови Національного банку України та першого віце-прем'єр-міністра України Арбузова.

      Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

      Читайте також: Інколи вони повертаються, або Чому екс-чиновники України не сідають за ґрати?

      Так, Арбузову інкримінують зловживання своїм службовим становищем у складі злочинної організації, що призвело до розтрати активів Нацбанку на суму 220 мільйонів гривень.

      Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження справу передадуть до суду.

      Зазначимо, що Сергій Арбузов зараз перебуває у міжнародному розшуку. Екс-керманича НБУ підозрюють в розтраті державних коштів. Своє пристанище Арбузов знайшов у Росії, але в одному з нечастих інтерв'ю зізнався, що обов'язково повернеться на українську землю, як тільки стабілізується ситуація.

      Хто такий Сергій Арбузов? Колишній перший віце-прем'єр-міністр України та глава Нацбанку, представник "сім'ї" президента-утікача Віктора Януковича. У 2014 році втік до Російської Федерації. У лютому 2018 у ГПУ заявляли, що Арбузов зустрічався у РФ зі скандальним бізнесменом Сергієм Курченком. Представники четвертого українського президента обговорювали шляхи протидії прогресу розслідувань ГПУ щодо злочинної діяльності "режиму Януковича".

      Теги: Новини України Новини політики Сергій Арбузов ГПУ Юрій Луценко
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Все про непереносимість лактози: кому загрожує, причини виникнення, симптоми та лікування
      сьогодні , 13:00 Все про непереносимість лактози: кому загрожує, причини виникнення, симптоми та лікування
      Олександр Бевза 18
      "Ексклюзивна оренда": як працює схема Кернеса на ринках Харкова
      сьогодні , 12:07 "Ексклюзивна оренда": як працює схема Кернеса на ринках Харкова
      207
      Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      16 січня , 17:00 Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      813
      Томос – элемент предвыборной кампании или попытка вмешаться в дела церкви?
      сьогодні , 12:02 Томос – элемент предвыборной кампании или попытка вмешаться в дела церкви?
      Олександр Гаврутенко 163
      Усику – 32: головні цитати боксера про любов до України, віру в Бога та чий Крим
      сьогодні , 11:00 Усику – 32: головні цитати боксера про любов до України, віру в Бога та чий Крим
      295
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      Проросійські бойовики керованою ракетою спалили автівку ЗСУ
      19 листопада 2018 , 23:29
      "Я читаю, що Ворскла здала матч Шахтарю": Вацко гостро відповів на чутки про фінансування Ярославським трансферів Динамо
       13 серпня 2018 , 18:37
      Гравець Олімпіка потрапив у ДТП та покинув місце аварії, аби забити Арсеналу-Київ
       23 вересня 2018 , 11:31
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук