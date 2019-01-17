ГПУ завершила розслідування щодо Арбузова: у чому звинувачують главу Нацбанку часів Януковича

Департамент міжнародно-правового співробітництва ГПУ завершив досудове розслідування справи колишнього голови Національного банку України та першого віце-прем'єр-міністра України Арбузова.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Читайте також: Інколи вони повертаються, або Чому екс-чиновники України не сідають за ґрати?

Так, Арбузову інкримінують зловживання своїм службовим становищем у складі злочинної організації, що призвело до розтрати активів Нацбанку на суму 220 мільйонів гривень.

Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження справу передадуть до суду.

Зазначимо, що Сергій Арбузов зараз перебуває у міжнародному розшуку. Екс-керманича НБУ підозрюють в розтраті державних коштів. Своє пристанище Арбузов знайшов у Росії, але в одному з нечастих інтерв'ю зізнався, що обов'язково повернеться на українську землю, як тільки стабілізується ситуація.

Хто такий Сергій Арбузов? Колишній перший віце-прем'єр-міністр України та глава Нацбанку, представник "сім'ї" президента-утікача Віктора Януковича. У 2014 році втік до Російської Федерації. У лютому 2018 у ГПУ заявляли, що Арбузов зустрічався у РФ зі скандальним бізнесменом Сергієм Курченком. Представники четвертого українського президента обговорювали шляхи протидії прогресу розслідувань ГПУ щодо злочинної діяльності "режиму Януковича".