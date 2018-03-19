Обыски в "Новой почте": Гройсман назначил важную проверку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал проверку законности ситуации с обысками в ООО "Новая почта".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"На прошлой неделе состоялся ряд обысков в компаниях. Я буду защищать легальный бизнес и нам нужно разобраться, что происходит. Чтобы силовики не использовали властные полномочия. Поэтому я поручаю Министерству юстиции совместно с бизнес-омбудсменом и правительственным офисом инвестиций проанализировать эту ситуацию. Пообщаться с силовыми структурами и представителями бизнеса, чтобы мы сделали предварительные выводы", — подчеркнул премьер.

Гройсман добавил, что все вопросы должны быть "предметом обсуждения на одном из первых заседаний комиссии, образованной для реализации закона по #МаскиШоуСтоп".

Также он подытожил, что нужно защищать "легальный, белый бизнес", а такие обыски лишь создают неприятную атмосферу в работе компаний.

Напомним, 16 марта представители ГПУ устроили обыски на складских помещениях и в офисах компании "Новая почта". Обыски проходили в четырех городах — Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.