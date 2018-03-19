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Обшуки у "Новій пошті": Гройсман призначив важливу перевірку

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Гройсман відреагував на ситуацію із обшуками в
Гройсман відреагував на ситуацію із обшуками в "Новій пошті" / Фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціював перевірку законності ситуації з обшуками у ТОВ "Нова пошта".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Минулого тижня відбулася низка обшуків у компаніях. Я буду захищати легальний бізнес і нам потрібно розібратися, що відбувається. Щоб силовики не використовували владні повноваження. Тому я доручаю Міністерству юстиції спільно з бізнес-омбудсменом та урядовим офісом інвестицій проаналізувати цю ситуацію. Поспілкуватися з силовими структурами та представниками бізнесу, щоб ми зробили попередні висновки", – наголосив прем'єр.

Гройсман додав, що всі питання мають бути "предметом обговорення на одному із перших засідань комісії, яка утворена для реалізації закону по #МаскиШоуСтоп".

Також він підсумував, що потрібно захищати "легальний, білий бізнес", а такі обшуки лише створюють неприємну атмосферу в роботі компаній.

Нагадаємо, 16 березня представники ГПУ влаштували обшуки на складських приміщеннях та в офісах компанії "Нова пошта". Обшуки відбувалися у чотирьох містах – Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Гройсман Нова пошта Міністерство юстиції Бізнес
Джерело: 24 Канал
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