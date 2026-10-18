СОУ имели успех под Краматорском, а россияне взялись за другой город: обзор ситуации на фронте и карты ISW

Основные изменения на фронте по состоянию на 17 октября касались боев в Донецкой области, украинских контратак в Харьковской области и ударов по российской военной логистике. По оценкам аналитиков, российские войска продолжали наступательные действия на нескольких направлениях, однако на ряде участков подтвержденного продвижения не зафиксировано.

Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Что происходит на фронте?

Сумская область и Брянская область

Украинские военные продолжали срывать попытки россиян проникнуть на территорию Сумской области через трубопроводы. По данным 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск, оккупанты пытаются использовать такие маршруты из-за отсутствия возможности продвигаться по суше. Украинские защитники взорвали несколько взрывных устройств у выхода из одного из трубопроводов.

Также Силы обороны нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Унечу вблизи Слободы-Селецкой в Брянской области России, примерно в 55 километрах от украинской границы. Переправа является частью российских наземных путей снабжения.

Харьковская область и Купянское направление

На севере Харьковской области и на Великобурлукском направлении россияне продолжали наступательные действия 16 и 17 октября. В то же время подтвержденного продвижения оккупантов не было, в частности из-за украинских контратак к северо-востоку от Харькова.

Украинские военные также наносили удары по российским вертолетам Ми-28 в Белгородской области с помощью значительно более дешевых FPV-дронов авиационного типа. Кадры с геолокацией подтвердили удары по двум вертолетам вблизи населенных пунктов Лозовое и Ровеньки.

На Купянском направлении российские войска проводили ограниченные наступательные действия, но подтвержденных успехов не добились. Российский военный блогер заявлял о проникновении оккупантов в Мировое к северо-западу от Купянска, однако независимого подтверждения этого продвижения не было. На Боровском направлении 17 октября наземной активности не фиксировалось.

Лиманское направление

В рамках операции "Вивальди" украинские военные поразили тяжелую термобарическую артиллерийскую систему России ТОС-3 "Дракон". По данным украинского полка беспилотных систем, удар был нанесен на расстоянии более 12 километров от линии фронта.

ТОС-3 является новейшей разработкой российской термобарической артиллерии. Система может запускать до 15 неуправляемых термобарических ракет с заявленной дальностью около 15 километров.

Краматорское направление

Украинские силы недавно продвинулись к востоку от Краматорска. По данным военного обозревателя Константина Машовца, защитники зачистили от российских военных, проникших на позиции, Тихоновку и территорию к западу от канала Северский Донец – Донбасс.

Константиновское направление

В районе Константиновки российские войска пытались закрепиться в городе и продвигаться дальше в направлении Дружковки и Краматорска. В то же время украинские защитники продолжали удерживать позиции в северной и центральной частях Константиновки, что мешало оккупантам установить полный контроль над городом.



Константиновка / ISW

По оценке Машовца, украинские силы также удерживали позиции в Роскошном к западу от Константиновки. Российские войска действовали вблизи Николайполя и на западной окраине города, пытаясь продвигаться вдоль западного берега реки Кривого Торца.

К северу от Константиновки оккупанты проникли в Молочарку и действовали в районе Новодмитровки. В то же время подтверждений полного захвата Константиновки не было.



Константиновка-Дружковка / ISW

Добропольское направление

Российские войска пытались применять в районе Доброполья тактику, которую использовали во время захвата Покровска в феврале 2026 года. В частности, оккупанты пытались изолировать район от путей снабжения с помощью беспилотников, а также проникать в город и искать украинских операторов дронов.

В то же время даже российский военный блогер, связанный с Кремлем, признал отсутствие подтверждений продвижения оккупантов в центральной части Доброполья и на его западных окраинах. По его словам, российские операторы дронов еще не вошли в город, что свидетельствует о присутствии там украинских военных.

Днепропетровская область и Александровское направление

Вблизи Новопавловки и к северо-востоку от нее российские войска продолжали ограниченные наступательные действия 16 и 17 октября, однако подтвержденного продвижения не достигли.

Украинские силы также нанесли удар управляемой авиабомбой GBU-62 по российской переправе через реку Мокрые Ялы вблизи трассы Великая Новоселка – Комар, к востоку от Новоочеретаватого. Удар, по всей видимости, должен был затруднить снабжение российских подразделений из района Великой Новоселки к передовым позициям.

Запорожское и Херсонское направления

На западе Запорожской области российские войска продолжали наступательные действия, но 16 и 17 октября подтвержденных территориальных завоеваний не было. На Херсонском направлении 17 октября наземной активности, по сообщениям российских и украинских источников, не зафиксировано.